「フェブラリーＳ・Ｇ１」（２２日、東京）上半期の砂のマイル王者を決めるＧ１に、今年も骨のあるメンバーが集結。今春定年を迎える佐々木晶三調教師（７０）＝栗東＝は満を持してラムジェットを送り込み、いまだ勝利のないＪＲＡダートＧ１のタイトルを狙う。オーナーでノースヒルズ代表の前田幸治氏とは開業当初からの付き合いで、数々の名馬を誕生させてきた黄金タッグ。ラストＧ１に人馬の絆で挑み、自ら花道を飾る。「