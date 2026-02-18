女優の原菜乃華（22）が、4月2日スタートのテレビ東京ドラマ「るなしい」（木曜深夜0・30）で連続ドラマ初主演を務める。「神の子」として育てられ、祖母と2人で営む鍼灸院で宗教ビジネスを行う女子高生役。「物語全体に漂う独特の空気感と不気味さに強くひかれました。撮影が待ち遠しいです」と難役への挑戦に心躍らせている。2022年上半期の「週刊文春エンタマンガ賞！」最高賞を受賞した意志強ナツ子氏の同名漫画が原作。