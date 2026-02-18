西武の高卒２年目育成左腕・冨士大和投手（１９）が、１７日に春季キャンプ地の宮崎・南郷球場で行われたケース打撃に登板。延べ１２人の打者を相手に安打性はわずかに１本と、悲願の支配下登録へ向け確かな足音を響かせた。相手は一軍主力クラス。昨季パ・３位となる２１本塁打をマークしたレオの主砲・ネビンから見逃し三振を奪うなど、内容は数字以上に濃かった。昨秋のフェニックスリーグではセ王者・阪神を７回４安打２失