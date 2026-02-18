「また来月、来院してください」「いつものお薬、出しておきます」。かかりつけ医に定期的に診てもらえば、安心感があるものだ。だが、日本経済新聞などの調べでは、治療費に対して健康の改善効果が小さい「無価値・低価値医療」をしたことがある医師は、回答者の46％にのぼったという。あなたが受けているおなじみの治療も、無価値、いやむしろ悪影響かもしれない――。■【薬の出しすぎ】何カ月も「漫然とロキソニン」はNG!? “