元NHKアナウンサー・住吉美紀が、20日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。住吉美紀＝テレビ朝日提供元NHKアナウンサーの住吉は、英語が堪能で世界遺産から生中継をするなど大きなプロジェクトを担当していた。小学校はアメリカ、高校はカナダで過ごした住吉の父は商社に勤めていたが、ある日突然会社を辞め「カナダに移住する」と宣言。父はカナダに家を買い「実家はカナダ」に