長く同じ髪型のままだと時代遅れに感じることも……。暖かな季節を前に、今っぽくアップデートしてみては？ 軽やかさを意識したカットやカラーリングで、トレンド感をまとえるかも。そこで今回は、40・50代女性におすすめのヘアスタイルをご紹介。気になったらぜひ真似してみて。 ワンカールで決まるくびれヘア @kitadani_koujiroさんが「結べるし、ワンカールで決まるので忙しい方にオススメ」と