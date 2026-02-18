ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われた。五輪初出場の中井亜美（TOKIOインカラミ）は好演技を披露し、78.71点をマークした。日本が銀メダルに輝いた団体戦では演技しなかった17歳が、伸び伸びと五輪デビューした。冒頭に鮮やかにトリプルアクセル（3回転半ジャンプ）に成功。五輪では伊藤みどり、浅田真央、樋口新葉に続く日本女