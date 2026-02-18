冷たい風が吹く2月上旬、愛子さまが乗られたミニバンが、東京都港区の日本赤十字社（以下、日赤）の駐車場へと入っていった。’24年4月に日赤に入社された愛子さま。事業局パートナーシップ推進部の「青少年・ボランティア課」に配属されてから今年4月で丸2年となる。皇室担当記者はこう語る。「ご公務や宮中祭祀など皇族としてのおつとめのない日は、基本的に毎日9時間以上は勤務されています。また朝や午前中におつとめを果たし