わだかまりがあったとしても、最後くらいは円満に済ませたいと思うのが人情だろう。しかし、去りゆく者への敬意が微塵も感じられない上司もいるようだ。投稿を寄せた40代女性（事務・管理）が勤める職場には、退職予定者に対して極端に冷たい上司がいるという。「最終出勤日に部下が挨拶しに来てもろくに話を聞かず、『おつかれさまでした、頑張ってね』などと返答しているのも見聞きしたことがない」去る者追わずといえば聞こえは