玉木宏が主演するドラマ『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第7話（2月19日放送）に、堀田茜、高地優吾（SixTONES）、平野美宇、高田夏帆、鈴木誉、永井理子がゲスト出演。“離婚保険”に絡む重要な役どころを演じる。【写真】『プロフェッショナル 仕事の流儀』歌舞伎界の人間国宝・片岡仁左衛門の舞台裏に密着本作は、沈着冷静な最強保険調査員の主人公が保険金にまつわる悪を退治