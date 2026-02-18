元「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」の岩橋玄樹（２９）が１１日にメジャー１ｓｔシングル「ＤａｎｇｅｒｏｕｓＫｅｙ」を発売し、このほどスポーツ報知の取材に応じた。グループ脱退から約５年。２度目のメジャーデビューを勝ち取り、「準備してきたものをやっと届けることができるワクワク感が一番大きい」と胸を膨らませる。デビュー曲はロック調で、新たな一歩を踏み出す人を後押しする曲に仕上がった。「新しい自分を見せるこ