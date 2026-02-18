最速１５２キロを誇る山梨学院の投打二刀流・菰田陽生（２年）が１７日、進路について改めて今秋ドラフト１位でのプロ入りを目標に掲げた。山梨・甲府市内で練習を公開し、進路について「ドラフト１位を目標にして、プロ野球選手になることが目標。そこで終わるんじゃなく、プロ野球選手になって活躍することを目標に頑張っています」と語った。プロ注目の二刀流は、今年１月上旬にも報道陣の取材に応じ、今秋ドラフトでの上位