女優の原菜乃華（２２）が、４月２日スタートのテレビ東京系連続ドラマ「るなしい」（木曜・深夜０時３０分）で連ドラ初主演を務めることが１７日、分かった。意志強ナツ子氏による同名漫画が原作で、２０２２年上半期「週刊文春エンタマンガ賞！」で最高賞を受賞した話題作。恋愛を禁じられた主人公（原）が、初恋相手を信者ビジネスに陥れていく“宗教純愛サスペンス”として描く。信者ビジネスという異例の題材で、連ド