嵐の松本潤が、ＴＢＳ×Ｕ−ＮＥＸＴ×ＴＨＥ ＳＥＶＥＮ３社がタッグを組んだドラマ「ちるらん新撰組鎮魂歌」（山田裕貴主演、３月２６、２７日２夜連続放送）に出演することが１７日、分かった。会津藩主として知られる松平容保（かたもり）を演じる。幕末最強のサムライ集団・新撰組を描いた橋本エイジさん、梅村真也さん原作の人気コミック「ちるらん新撰組鎮魂歌」の実写化。魅力的なキャラクター造形と、史上最速と