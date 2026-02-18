巨人の育成・宇都宮葵星（きさら）内野手（２１）が１７日、ロッテとの練習試合で技ありの二盗を成功させた。１点を追う５回無死で、死球を受けた丸の代走で出場。続く皆川の初球にスタートを切った。タイミングはアウトだったが、ヘッドスライディングをしながら左手を上げてタッチをかいくぐって盗塁成功し「スタートはちょっと遅かったんですけど、かわせたんで収穫というか。滑ったとき、そこにグラブがあって反射でかわし