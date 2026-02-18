◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日フィギュアスケート女子SP（2026年2月17日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が応援に駆けつけた。16日（同17日）に世界歴代最高となる158・13点をマークし、合計231・24点で金メダルを獲得した三浦