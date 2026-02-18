【ワシントン共同】トランプ大統領は交流サイト（SNS）で、日本の対米投融資の三つの案件により「米国の産業基盤を活性化し、数十万人の雇用を創出する」と主張した。国家と経済の安全保障をかつてなく強化するとも語った。