スターバックス コーヒー ジャパンはきょう18日から、全国27店舗のティーを楽しむ「スターバックス ティー ＆ カフェ」にて「スプリングシーズン」第一弾を販売開始する。【画像】春のデザートも！「トルタ ピスタチオ&ベリー」新作は、スターバックスがオリジナルで開発した「アールグレイ ブーケ ディライト」を主役に、ハニーレモンとピスタチオで仕上げたさわやかな春のティーラテ『アールグレイ ハニーレモン ムース