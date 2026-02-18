“りくりゅう”ペアの木原龍一選手が今後のペア競技の発展について思いをはせました。フリースケーティングで世界歴代最高得点での金メダルを獲得し、日本がまだ世界で戦えてこなかったペア種目で新たな歴史を切り開いた三浦璃来選手＆木原選手のりくりゅうペア。今後のペア競技の発展について、日本ではまだメジャー競技ではないとしつつ「こうしてオリンピックで優勝することができたのでぜひペアの魅力っていうのをもっともっと