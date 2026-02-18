テレビ東京は18日、連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30〜）を4月2日から放送すると発表した。原作は、2022年上半期「週刊文春エンタマンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。主演は原菜乃華が務める。【書影カット】原菜乃華と似てる!?『るなしい』の主人公『アメトーーク!』（テレビ朝日）の「漫画大好き芸人」や『川島･山内のマンガ沼』（読売テレビ）などメディアでも紹介され、マンガ好きで