秋篠宮ご夫妻と次女の佳子さまは「関東東海花の展覧会」を訪れ、栃木県の特別展示コーナーで県の花「ヤシオツツジ」を使った作品をご覧になるなど、美しい花々を鑑賞されました。展覧会には昭和の時代から皇族方が足を運ばれています。秋篠宮ご夫妻と佳子さま色とりどりの花をご覧に秋篠宮ご夫妻と佳子さまは、1月30日、東京・豊島区で開催された「関東東海花の展覧会」を鑑賞されました。これは国内最大規模の花の展覧会で、関