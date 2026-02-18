昨季ワールドシリーズ２連覇を達成したドジャースの野手組が１７日（日本時間１８日）、キャンプインした。大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）らバッテリー組は１３日（同１４日）にキャンプインしてきたが、ついに全選手が出そろった。オフには守護神候補筆頭のディアス、右翼手のタッカーを獲得。課題のポジションをぬかりなくＦＡで補強した。二塁手のエドマンは右足首の手術を受けた影響