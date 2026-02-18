巨人の泉圭輔投手（２８）が、２軍の対外試合今季初戦となる１９日のソフトバンク２軍戦（ひむか）で先発することが１７日、分かった。今季から先発に挑戦。１軍ローテ入りへのスタートを古巣相手に切る。静かに気持ちを高ぶらせた。「一発目の実戦で気持ちも乗ってくるし、勝負にいける」。今キャンプでは初日から１０６球の熱投。８日のライブＢＰでは阿部監督の前で、打者６人に無安打５奪三振とアピールに成功した。「コー