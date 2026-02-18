巨人の浦田俊輔内野手（２３）が“脱マイペース”で２試合連続安打に加え、二盗を決めるなどアピールした。「宮崎で紅白戦をした時に阿部監督に（打席での準備が）立ち遅れていると助言をもらった。僕は結構マイペースなんですけど、打席に早く行くようにして自分の打ち方でできているので継続したいと思います」とうなずいた。自身を落ち着かせ、力強くバットを振った。「９番・二塁」で先発出場。３回無死で吉川の外角１４０