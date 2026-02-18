中日・鵜飼が今春の“チーム1号”となる場外弾を放った。3回先頭、1ボールからの2球目、左腕・山崎の内角フォークをフルスイング。左翼場外へ豪快に飛ばし、「打った感触は良かったです。音も良かったので」と笑顔を見せた。21年ドラフト2位で駒大から入団した「ロマン砲」。井上監督は米米CLUBの名曲を引き合いに「ロマン（浪漫）飛行、あるんじゃないですか」とブレークを期待した。