◇練習試合広島10―1楽天（2026年2月17日コザしんきん）広島は17日、楽天との練習試合（コザしんきん）に臨み、17安打10得点と打線が奮起して大勝した。新井貴浩監督（49）は「昨年よりも高いレベルで競争できている」と手応えを示した。ドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）が3安打1打点と躍動すれば、二俣翔一内野手（23）も3本の二塁打を放って3打点とアピール。実戦での調整が本格化する中、横一線の競争が熱を帯