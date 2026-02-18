◇練習試合広島10―1楽天（2026年2月17日コザしんきん）広島・辰見が古巣相手に恩返しの3安打1打点、1盗塁をマークした。楽天との練習試合に「8番・右翼」で先発。6回の先頭で左前に運んで二盗を決めると、8回無死三塁では右中間へ適時二塁打、9回にも左前打を放ち「（対戦は）不思議な感じだったけど、良いところに飛んでくれた。あいさつもできたので、凄く良い一日だった」と白い歯をのぞかせた。昨年12月の現役ドラ