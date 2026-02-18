オリックスの山下が、きょう18日の社会人・サムティとの練習試合（清武）で今春初実戦に臨む。「やるだけです。やっていることを試合で打者に対してどれだけ出せるか」15日のライブBP（実戦形式の打撃練習）では直球とカーブの2球種のみを投げた。今回はフォークに加えてオフから取り組んできたカットボールも「投げると思います」といい、本格的な実戦モードに突入する。エスピノーザや山岡ら他の先発陣も今春初実戦に臨む