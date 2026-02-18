団体男子SPの演技を終え、鍵山優真を抱きしめるカロリナ・コストナー・コーチ（奥）＝7日、ミラノ（共同）2014年ソチ冬季五輪銅メダルのカロリナ・コストナーさん（イタリア）がゲストとしてリンクに登場。旗手を務めた06年トリノ五輪以来、20年ぶりの母国開催を「特別な感覚」と喜び「強さと勇気を持って、自分を証明してほしい」と選手にエールを送った。現役時代は美しい滑りを武器に世界選手権を制覇。今大会男子で銀メダ