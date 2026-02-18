【ワシントン共同】トランプ大統領は、日本による対米投資の第1号案件が、南部テキサス州の石油・天然ガス関連、中西部オハイオ州の天然ガス発電関連、南部ジョージア州の重要鉱物関連の三つのプロジェクトになると明らかにした。