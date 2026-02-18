17日夜、福岡県大牟田市で住宅を全焼する火事がありました。全焼した家の住人は「ストーブから火が上がった」と話しています。17日午後9時前、大牟田市一部町で「火事です家が燃えている」と火元の家の住人から消防に通報がありました。火は約2時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟を全焼しました。出火した際、家には3人がいましたが、全員火事に気づいて逃げ無事でした。警察によりますと全焼した家の住