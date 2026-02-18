NY株式17日（NY時間15:18）（日本時間05:18） ダウ平均49591.72（+90.79+0.18%） ナスダック22615.07（+68.40+0.30%） CME日経平均先物57120（大証終比：+510+0.89%） 欧州株式17日終値 英FT100 10556.17（+82.48+0.79%） 独DAX 24998.40（+197.49+0.80%） 仏CAC40 8361.46（+44.96+0.54%） 米国債利回り 2年債 3.439（+0.031） 10年債 4.052（+0.004） 30年債 4.681