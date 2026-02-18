カブスの今永昇太投手（32）は17日（日本時間18日）、ブルペン投球を行い、直球、スライダーを中心に23球の熱のこもったピッチングを見せた。トミー・ホットビー打撃コーチに打席に立ってもらい、自身の感覚、打席に入ったコーチの感覚、トラックマン・データとを擦り合わせながら1球1球丁寧な練習。今永はその意図を「この時期は自分の頭の中で（ボールを）放している感覚と実際に放している映像が違ったり、そこのギャップに