3冠牝馬アパパネ、アーモンドアイなどで現役最多のJRA通算1121勝、G1・22勝（17日現在）を挙げた国枝栄調教師（70）が3月3日付で定年を迎える。現役最後のG1となる「第43回フェブラリーS」（22日、東京）にはシックスペンスを出走予定。師の座右の銘「塞翁（さいおう）が馬」をもじった連載「栄翁が馬」で37年間の調教師生活を振り返る。美浦トレセンの事務所前には国枝栄師のJRA通算1000勝を記念した石碑が建っている。碑文は