ヤクルト6年目左腕の山野がブルペンで約1時間20分、休みなく202球を投げ込んだ。山口・高川学園時代以来の球数だといい「完投する時は試合前の30球、イニング間（の投球）とか合わせると200球近くなる。一度投げておきたかった」。石川、小川からの「投げないと分からないことがある」という言葉もきっかけだった。疲れた時、体をどう使えば強い球を投げられるか。「150球あたりから感じて投げられた」と振り返った。