©ABCテレビ 衆議院選挙2026は、高市早苗総理率いる自民党が歴史的大勝で終幕。高市総理は、公約で掲げた“飲食料品消費税2年間ゼロ”に関して、「夏前に国民会議で中間とりまとめを行う」と表明した。しかし、自民党内には慎重派ならぬ反対派がいて……!?はたして、食料品消費税2年間ゼロは本当に実現するのか？ 【TVer】維新・吉村代表「（高市総理が）泣きながら隣でおっしゃって……」「高市さんを絶対孤立させないと