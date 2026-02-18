◇ACLE1次リーグ町田3−2成都（2026年2月17日Gスタ）東地区の1次リーグ最終第8戦が行われ、既に全3チームが決勝トーナメント進出を決めた日本勢は、町田がホームで成都（中国）に3―2で勝利した。新加入FWテテ・イェンギ（25）が2得点。広島はFCソウル（韓国）と2―2で引き分けた。決勝トーナメント1回戦は来月2日からスタートし、ホーム＆アウェーで行われる。町田は黒田監督が起用した新戦力が躍動し、1次リーグを4連