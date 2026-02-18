◎弊社記者を見つけたDeNA・筒香は、近くにいた牛田成樹広報にすぐさま「ちょっと牛田さんっ！部外者、部外者がいる。ダメ、ダメ入れちゃ」と報告。すると同広報は「はい、これを隠しマイクにしてください」。何ですか？台本があるんですか？◎沖縄・浦添キャンプのブルペンで捕球ミスしたヤクルト・古賀を見て、打者役で打席に立っていた星野ブルペン捕手が「朝飯、食ってないです」。やっぱり朝食は大切な一日の活力源です。