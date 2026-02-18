伝説のフレーズが復活したのは宮崎キャンプだった。脳梗塞からのリハビリを続けていた07年2月16日。1102日ぶりに宮崎キャンプを訪れた長嶋さんは、練習前の円陣で「今年は勝つ。絶対に勝つ。3回言う。勝つ、勝つ、勝つ！OK」と声を張り上げた。国民的行事と呼んだ監督時代の94年10月8日、同率首位で迎えた中日とのシーズン最終戦（ナゴヤ）。試合前のミーティングで「俺たちは勝つ！いいか、もう一回言うぞ。俺たちは勝つ！勝