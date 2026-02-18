巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（51）が17日、都内で開催された「テンピュール」新製品発表会に急きょ出席した。テンピュール製品を20年以上愛用し、ブランドアンバサダーも務める。この日は動画での出演予定だったが、「時間ができたので来ました！」と、イベント出席者も知らなかった“超サプライズ登場”で会場の歓声を浴びた。松井氏は「野球選手は、疲れを取り翌日グラウンドに行くのが最も大事。一度使うと