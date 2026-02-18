封じ手まで12分を残した午後5時48分。藤井に指された▲5六歩（第1日指了図）を見た永瀬は何事もなかったかのように時の経過を待つ。6時に立会の稲葉八段から声をかけられるやいなや「封じます」と応じた。何もかも予定通りと言わんばかりに。34手目△7二金（第2図）まで得意のノータイム指しを演じた。角換わりで一段飛車に構える陣形では6二に金を進めるのが定番なのに、時間を浪費せず平然と一筋ずらす。「誘導の一手。永瀬