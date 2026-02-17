「キス（Kith）」が、「キス ジャパン（Kith Japan）」の公式オンラインストア開設を記念して、日本のアニメ「機動戦士ガンダム プラモデルキット（通称ガンプラ）」との初のコラボレーションアイテム「Kith for GUNPLA」を発売する。2月18日13時から、同オンラインストアで抽選申し込みを受け付ける。【画像をもっと見る】コラボでは、初代ガンダムを立体化した「MG 1/100 RX-78-2 ガ