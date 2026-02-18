◇練習試合ロッテ3―3巨人（2026年2月17日沖縄セルラー）ロッテのドラフト2位・毛利（明大）は対外試合デビューで1イニングを完全投球だった。6回に3番手で登板し、初球146キロの直球で泉口のバットを折り投ゴロ、続くリチャードも1球で投ゴロに仕留めた。荒巻にはカーブ、ツーシーム、スライダーと変化球を駆使し二ゴロに抑えた。「結構緊張しました」と泉口の打球処理こそもたついたものの、わずか7球で3者凡退。即戦