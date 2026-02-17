「アトモス（atmos）」が、3月5日に開幕する野球の世界大会「2026 World Baseball Classic™（WBC）」を記念して、日本代表チーム「侍ジャパン」と「ニューエラ（New Era®）」とのトリプルコラボレーションアイテムを発売する。2月18日9時から2月24日8時59分まで公式オンラインストアで抽選販売を行い、2月25日からアトモス直営店（一部店舗除く）および公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】コラボ