将棋の第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第4局は17日、和歌山市の「和歌山城ホール」で第1日を行い、後手の挑戦者・永瀬拓矢九段（33）が68手目を封じて指し掛けた。4連覇中の藤井聡太王将（23）＝名人含む6冠＝が繰り出した「強気の受け」で2勝2敗のタイへ戻すか、永瀬が初の王将位へ王手をかけるか。対局は18日午前9時に再開する。お互いの読みと読みがぶつかる、醍醐味（だいごみ）と呼