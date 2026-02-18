21年東京五輪のスケートボード女子ストリート金メダリストの西矢椛（18＝サンリオ）が17日、大阪学芸高の卒業式に出席。大学に進学せず国内外を転戦しながら、自身のブランドを立ち上げる実業家の二刀流として活動することを明言した。「将来の夢はプロのスケートボーダー。ストリートの撮影に力を入れたい。ブランドの内容？まだヒ・ミ・ツです」。28年ロス五輪に向けては、「五輪を目指すのは最後になるので、いい結果を残し