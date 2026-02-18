広島地検は17日、ゾンビたばこと呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用したとして、プロ野球広島の内野手・羽月隆太郎容疑者（25）を起訴した。認否を明らかにしていない。起訴状によると、昨年12月16日ごろ、医療以外の用途でエトミデート若干量を自宅で使ったとしている。起訴を受け、球団の鈴木清明球団本部長は「起訴されたという事実に基づいて、選手会と話をしながら丁寧に粛々と物事を進めていく」と話すにとどめた。