AJC杯1着ショウヘイ（牡4＝友道）は引き続き川田で大阪杯（4月5日、阪神）。有馬記念11着アドマイヤテラ（牡5＝友道）は武豊で阪神大賞典（3月22日）。アミールT1着ディープモンスター（牡8＝池江）は今週末に帰国予定。「ディープインパクト産駒の記録（17年連続重賞勝利）を更新できてうれしい。疲れがあるので検疫を経て今後について検討したい」と池江師。ジャパンC12着セイウンハーデス（牡7＝橋口）は幸との再コンビ