SnowManの目黒蓮（29）が17日、都内で行われた主演映画「ほどなく、お別れです」（監督三木孝浩）の大ヒット御礼舞台あいさつにリモート出演した。葬祭プランナー役を務める目黒は、米ドラマ「SHOGUN将軍」シーズン2の撮影でカナダに滞在中。この日は日本とカナダを生中継でつないだ。カナダの現地時間は、目黒の誕生日の16日。共演した女優の浜辺美波（25）らから「お誕生日おめでとうございます」と祝福されると「あり