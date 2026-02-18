サウジダービー4着ワンダーディーン（牡＝高柳大）はUAEダービー（3月28日、メイダン）に転戦。鞍上は引き続きマーフィー。若駒S3着イベントホライゾン（牡＝池江）は水仙賞（28日、中山）。こぶし賞1着ナムラコスモス（牝＝大橋）はチューリップ賞（3月1日、阪神）。河津桜賞4着グランドオーパス（牝＝橋口）も高杉で同レースへ。